陸頌雄爭車位 馬會話損生計

【明報專訊】全港各區都面對泊車位不足，天水圍亦唔例外，工聯會勞工界議員陸頌雄趁噚日沙田賽馬日，連同「天恒邨嚴重車位不足關注組」舉行「汽車遊行」，20架車由天水圍駛至沙田馬場請願，要求馬會將天水圍電話投注中心全部或部分樓層轉番作停車場用途。不過，馬會回覆指如果接受陸頌雄建議，會直接影響近千名員工收入同生計，表明唔會接納。
何解陸頌雄咁關心天恒邨車位問題呢？其實佢本身係元朗天恒選區嘅區議員，根據佢提供嘅新聞稿，指出天恒邨今年度停車場泊位申請中，超過200名天恒邨居民未能中籤，近四成申請者抽唔到泊車位，形容邨內車位短缺問題極之嚴重。陸頌雄又要求政府喺天水圍北搵地做臨時停車場。
要求交地作停車場食檸檬
馬會回應話，有關建議會影響近千名現職員工生計，當中超過九成係天水圍及鄰近地區居民。馬會稱，當年斥資1.55億改建空置停車場樓層做投注中心，為區內創造2500個職位，又稱多年來馬會致力招聘當區居民做電話投注事務助理，近期喺區內辦嘅招聘活動就請咗逾400人。
馬會形容考慮天水圍居民利益，以及對投注人士的影響後，未能接納議員嘅建議。
陸頌雄就話，作為勞工界議員，佢當然有衡量就業問題，佢話以佢理解，中心員工有幾百人，多數都係兼職，用生計形容未必合適，佢同意返工好重要，所以亦有建議馬會重置該中心，或者將投注中心減少一層撥作停車場，咁就唔會影響就業，質疑馬會重視社區關係，但做法僵化，「馬會唔能夠因為唔想煩，而令另一班居民更麻煩」。