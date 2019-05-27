跨學科創新 獲內地醫療應用獎

工科醫科聯手 理論變實際

至於首席設計官林嘉毅，則在科技大學取得機械工程博士學位，在從事博士後研究期間，獲梁啟信邀請轉到中大醫學院工作，並成為「VR驗眼方案」的主要設計者。

梁啟信強調，林嘉毅的角色很重要，因為單是他和陶婉英兩個醫生，只能提供醫學上的意見，無法將之轉化成整套「VR驗眼方案」。「現時很多重大問題，都需要跨學科合作的創新，才能夠解決。」他說。除了他們3人是主要的研發者，中大醫學院還有12人部分參與了研發工作。

由開始至今，該公司共獲得創新科技署的「大學科技初創企業資助計劃」（TSSSU）以及中大內部的「知識轉移項目基金」等多個計劃合共大約200萬元的資助。

早在2017年，「VR驗眼方案」已在北京舉行的「中國機器人產業發展高峰論壇」中，獲得「最具潛力智能醫療產業臨牀應用大獎」。今年4月，在「香港資訊及通訊科技獎」中，又同時獲得「智慧生活大獎」及「智能醫療金獎」。

然而，由於3名創辦人都在中大醫學院有全職工作，主要在辦公時間之外處理艾斯數碼的業務，很多商業合作還未有時間去洽談。梁啟信表示正招聘全職員工，希望稍後開始和眼鏡店、診所等商討合作。資金方面，已有創投基金商討入股事宜。他希望人手和資源增加之後，明年或後年開始向內地推廣「VR驗眼方案」。