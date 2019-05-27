VR遊戲測視力缺陷 平價簡單免延診 情景任務找視野對比立體感問題

明報記者 薛偉傑

綜合評估免多次排公院

艾斯數碼有限公司（ACE VR Limited）共同創辦人、中大醫學院助理院長（發展）、眼科及視覺科學學系教授梁啟信表示，很多眼科醫生都會有這樣的經驗，有些病人驗眼結果並不太差，但他們卻總說看得不清楚。這是因為普通驗眼只能量度近視、遠視、散光、老花等，但人類的視覺能力缺損卻不限於這些，其他能力如視野、對比、立體感、色彩等亦有可能出問題。以往這些能力全部要分別測試，若在公立醫院，很可能每項測試都要排期輪候相當長時間，亦很難評估每一種能力缺損對當事人的整體視覺有多大影響。

遊戲化設計 免諱疾忌醫

為此，梁啟信兩年前開始在中大醫學院眼科及視覺科學學系內領導團隊，研發一套以虛擬實境技術來評估視覺能力缺損的方案（VR Eye Testing Solution，以下簡稱「VR驗眼方案」），特點是能夠一次過做上述多種視覺能力測試，綜合評估每一種能力缺損對當事人的整體視覺有多大影響。方案還採用遊戲化設計，避免有些人諱疾忌醫、抗拒醫療檢查。

梁啟信表示，雖然現時也有不同的先進儀器可檢查不同視覺能力缺損，但這些檢查大部分屬結構性檢查。例如，儀器可以檢查到一名病人受青光眼困擾，視野縮窄了。但具體來說，到底視野是在哪個位置縮小，儀器也不能肯定。而這套VR驗眼方案的主觀式測試，則可以找出這一點。病人做行街或行樓梯測試時，經常在哪個位置碰到障礙物，就可以反映出其視野在哪個位置縮小。雖然是主觀式測試，但結果也相當客觀準確。

盼測試助分流 釋放公院眼科名額

「我們現在可以肯定，某些病人說『看不到』，是因為他們真的在某些位置看不到，而並非特別誇大病情。」梁啟信說。這套VR驗眼方案已經過大約200名不同年齡者測試，他對準確程度已相當有信心。今年內將再邀請大約500名在眼科醫院覆診的病人參與測試作驗證，之後才商業化推出。

方案料因成本低，可以大大方便市民，毋須在公立醫院多次排期看眼科醫生，也可做到綜合視力評估。公立醫院眼科的資源，則保留給真正有需要的視力障礙患者。

由於供求不平衡，現時在公立醫院排期看專科的時間非常漫長。據悉，在亞皆老街的眼科醫院排期，差不多要一年，已算是比較短；在沙田威爾斯親王醫院排期看眼科，則要一年多一點；若在九龍東的公立醫院排期看眼科，時間更長達大約3年。

「若有關視力缺損輕微，對當事人日常生活影響不大，可能只需要調整生活習慣，以及持續在社區監察便足夠。」梁啟信說。

他透露，艾斯數碼正在和本地一家電訊公司商討合作。後者已經和一些安老院及社區中心建立了合作關係，相信這套VR驗眼方案最先會在安老院及社區中心推出。至於收費水平，仍在商討之中，暫未能透露。

此外，該公司早前在貿發局主辦的「香港國際醫療及保健展」和「創業日」參展，認識了不少業界人士，稍後也會再聯絡，商討合作的可能。