職工盟今次調查訪問的「大工」，涵蓋紮鐵、釘板、電工、焊接、水喉等工種，發現紮鐵和釘板工人平均日薪有下跌趨勢，紮鐵工人平均日薪由去年2112元下跌至今年1949元，跌幅7.7%；釘板工人由1971元降至1657元，跌幅近16%。

工會質疑分判商食價

建築地盤職工總會理事長陳八根表示，統計處資料顯示，2015至2017年建造業盈餘總額平均升幅為19.93%，同期建築工人薪酬平均加幅為9.6%，升幅遠低於建造業總收益。他說，建造業「判上判」問題普遍，批評承建商及分判商「層層剝削」，令工人未能享受勞動成果。紮鐵業團結工會理事黃惠民稱，有紮鐵工人曾反映在開工後及出糧時遭僱主壓價。

職工盟秘書長李卓人質疑，不少承建商在投標時「報大數」，中標後各層分判商從中食價，令工人實際工資升幅，遠低於承建商向統計處的申報。他要求政府制訂建造業的標準工資，並恢復集體談判權，令工人可集體與僱主議價。