渠署納米薄膜升級處理 污水再造 冲廁灌溉

目前本港只有昂坪污水廠以3級方式處理污水，每日處理污水量只有2000立方米；1984年啟用的石湖墟污水廠是全港第三大2級污水廠，佔地9.4公頃，收集粉嶺和上水的污水，每日最高處理容量為9.3萬立方米。為配合新界東北人口增長，政府斥資逾120億元為該廠分階段重建，料2034年該廠處理污水量，較現時每日9.3萬立方米增加約1倍，至19萬立方米。

由於該廠污水排放到后海灣，必須符合環保署的排放標準，該廠會同時採用兩種高效的污水處理技術，包括薄膜生物反應器及移動牀生物膜反應器（見圖），去除水中污染物。

渠務署工程師梁志滔表示，薄膜生物反應器包括約2200組件，每組均有一束直徑只有約40納米（約等於頭髮直徑的2500分之一）的「飲管」，將達到2級標準的污水中的懸浮固體和營養物分隔出來，以取代傳統生物處理技術的沉澱池；至於「移動牀生物膜反應器」，則以密集方式進行生物處理技術，效率較傳統曝氣池高出1倍，經處理的污水同樣達到3級水平，雖然未達可飲用水標準，但會再經紫外光燈消毒，然後輸送給水務署處理，成為再造水。該署又透露，3級處理污水成本約為每立方米6至8元，較原來2元高出至少兩倍。

日省2%食水 成本貴兩倍

水務署表示，最新估算利用淨化水生產再造水成本約為每立方米7元，較東江水生產食水成本每立方米10.5元便宜約三分之一，加上現時新界東北部地區仍使用淡水冲廁，認為在該區供應再造水作冲廁和其他非飲用用途合乎成本效益。

石湖墟污水廠提升污水處理水平另一目的是為了保護后海灣水質，每立方米再造水總成本約14元，較東江水10.5元高出約三分一。