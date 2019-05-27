認同性向歧視需立法 朱敏健：未必一例處理

梁美芬：國泰廣告平權組織施壓 逆向歧視

國泰男男牽手廣告在一輪反對聲下，終在港鐵站及機場展示，經民聯立法會議員梁美芬昨與反同志組織舉行記者會，她認為廣告行業專業守則應避免涉及極具爭議內容，而港鐵及機管局是公營機構，要更「手緊」，不刊登廣告是明智決定。她說，有平權組織發起政治行動，令機構「轉軚」，出現逆向歧視問題，剝奪廣告商拒絕刊登廣告的權力，違反自由市場原則。

同場的平機會前總主任束健銘認為，港鐵和機管局有社會責任，在同運組織反對下就改變立場並不理想，認為不正面擁抱同性戀就要面對連串壓力，屬同志霸權。

4月履新的平機會主席朱敏健昨凌晨於港台《自己人》表示，贊成就性傾向及性別認同歧視方面立法，「但立法內容和形式，是否一定要固定以《性傾向及性別認同歧視條例》這10多個字？我會持開放態度」。他否認平機會近年就性傾向及性別認同歧視的立場軟化和倒退，稱希望平機會分析相關議題如何實行，並向政府提出可行建議，在社會較有共識的範圍開展立法工作，非停留在數年前的倡議階段。

朱：同婚暫沒可能成功 不應投資源

被問到若是立法會議員，會否支持「研究及探討同性締結關係的權益和方案」，朱敏健稱會投反對票，「因為過不到」。他其後解釋，作為平機會主席，不應將資源討論沒可能成功的議題，而是應由容易層面慢慢進步至困難層面，而不是由同性婚權這最困難的位置切入。他認為，可先在僱傭、教育及享受公共服務設施3個範疇，就性傾向及性別認同平權工作。