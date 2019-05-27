認同性向歧視需立法 朱敏健：未必一例處理

【明報專訊】台灣近日通過同性婚姻專案，香港則有國泰航空一個男男牽手廣告一度絕迹港鐵站及機場，其後重新刊登。有反同志團體批評平權組織「逆向歧視」、「霸權」。新上任的平等機會委員會主席朱敏健認同要就性傾向及性別認同歧視方面立法，但稱會先在部分範疇推動立法，未必以一條法例處理問題，更說同性婚權現時沒可能成功，暫不會投放資源研究。
梁美芬：國泰廣告平權組織施壓 逆向歧視
國泰男男牽手廣告在一輪反對聲下，終在港鐵站及機場展示，經民聯立法會議員梁美芬昨與反同志組織舉行記者會，她認為廣告行業專業守則應避免涉及極具爭議內容，而港鐵及機管局是公營機構，要更「手緊」，不刊登廣告是明智決定。她說，有平權組織發起政治行動，令機構「轉軚」，出現逆向歧視問題，剝奪廣告商拒絕刊登廣告的權力，違反自由市場原則。
同場的平機會前總主任束健銘認為，港鐵和機管局有社會責任，在同運組織反對下就改變立場並不理想，認為不正面擁抱同性戀就要面對連串壓力，屬同志霸權。
4月履新的平機會主席朱敏健昨凌晨於港台《自己人》表示，贊成就性傾向及性別認同歧視方面立法，「但立法內容和形式，是否一定要固定以《性傾向及性別認同歧視條例》這10多個字？我會持開放態度」。他否認平機會近年就性傾向及性別認同歧視的立場軟化和倒退，稱希望平機會分析相關議題如何實行，並向政府提出可行建議，在社會較有共識的範圍開展立法工作，非停留在數年前的倡議階段。
朱：同婚暫沒可能成功 不應投資源
被問到若是立法會議員，會否支持「研究及探討同性締結關係的權益和方案」，朱敏健稱會投反對票，「因為過不到」。他其後解釋，作為平機會主席，不應將資源討論沒可能成功的議題，而是應由容易層面慢慢進步至困難層面，而不是由同性婚權這最困難的位置切入。他認為，可先在僱傭、教育及享受公共服務設施3個範疇，就性傾向及性別認同平權工作。