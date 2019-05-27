冀社會反思深層問題 「是否續建納米樓？」

【明報專訊】居家安老是每個長者的心願，然而本港長者入住院舍比率超過6%，較一般國家3%至4%高。安老事務委員會主席林正財承認社區照顧服務不足，但困局背後，暗藏更多深層次社會問題，包括房屋、土地與家庭政策，冀社會反思，「我們是否要繼續興建這樣多納米樓？今天住在納米樓的人，當他們老了，如何解決他的問題？連廁所都改裝不到，談何居家安老？」
「廁所也改裝不到 談何居家安老？」
安老服務供不應求，面對人口老化，甚至愈追愈落後，其中一大樽頸是欠缺土地。政府2016年公布《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》報告，評估2030年後土地需求及勾勒長遠發展規劃藍圖，今年下半年將公布該研究經修訂的評估結果，料會考慮人口老化及安老需求等因素。
家庭拆細老人戶增 欠家居照顧者
本港納米樓愈來愈多，面積愈來愈細，同時間家庭住戶結構改變。據統計處數字，家庭住戶每戶平均人數由2006年3名減至2016年2.8名，同期獨居長者及「雙老」等只有老人的住戶急升67.4%。林正財指出，政府鼓勵居家安老，但近年卻愈來愈多家庭分拆，獨老與雙老家庭增加，「家居都沒有照顧者，如何照顧老人家？」認為現象值得社會深思。
「不止是社福做得好，醫療做得好，就可以令居家安老成為事實。」林正財認為，土地、房屋、家庭、經濟等政策，與居家安老的關係千絲萬縷，「整個社會都有責任，包括政府」。他冀藉着居家安老的討論，揭露更多深層次社會問題，寄語社會反思並為目標奮鬥，「如何讓長者可以安心地居家安老，我們還有一條很長的路要走」。