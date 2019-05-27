禁排兩隊被批做靚盤數 稱增精準度助迫切者 安老評估改制 林正財認社區照顧重災

明報記者 陳柔雅

現時逾4.1萬人正輪候資助長者住宿照顧服務，津助及合約院舍最新輪候時間達39個月，另逾1.2萬人輪候社區照顧服務，平均輪候19個月。安老服務統一評估機制已推行19年，林正財稱機制粗疏，容許雙重選擇，不少人見輪候時間長，「為買保險」，即使長者適合社區照顧，也照輪候院舍，結果隊伍混雜。政府提倡居家安老，惟機制「變相鼓勵人入院舍」。

指容雙重選擇 變相鼓勵入院舍

林正財說，新機制問卷更長，敏感及精準度較高，不容雙重選擇。港大團隊研究分析追蹤2000個接受院舍或社區照顧長者，其中以新舊機制評估500人，獲評有長期護理服務需要者由以往90%增至98%。他以此數字推算，改機制後會立即增加最少8%人輪候，但難言輪候時間長短，取決於供應等因素。

被批削選擇 稱身體轉差可重評

對於外界批評做法剝削選擇權，林正財說正接受社區照顧的長者若身體轉差，可重新評估及輪候院舍，並稱最重要是新機制評估精準度更高，能有效分辨有迫切需要的長者，「將有限服務先給更有迫切需要的人」。

此外，新機制首度納入認知缺損，意味無身體缺損的認知障礙症患者有機會輪候服務。林正財指出，新機制下合適入住院舍的長者由三成增至四成，料增幅不少為認知障礙症患者。他承認會為院舍帶來壓力，不少前線員工或院長對認知障礙症認知不足，需加強培訓。

社區照顧服務業將設資歷架構

林正財承認，改制後社區照顧服務將成重災區，目前社區照顧服務的量與質均落後，除要加快興建更多長者日間護理中心、增加改善家居與暫託服務，亦需加強照顧者、離院支援等服務，「要努力令服務更貼身貼心」。他透露政府將為社區照顧服務業設立資歷架構，冀令行業專業化，吸引更多人入行。

林正財指出，院舍及社區照顧服務使用量比例現為3比1，長遠盼逆轉至1比3，形容今次修改機制「是整個拼圖（居家安老）其中一塊」，長遠社區支援配套發展需「水銀瀉地」，才能達至居家安老。