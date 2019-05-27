嶼巴失控越線 撼旅巴9傷

事發昨早10時許，49歲姓陳男司機駕駛一輛空載新大嶼山巴士，沿羗山道落斜往梅窩方向行駛，至石壁水塘對開彎位時，疑天雨路滑失控越線，與一輛正駛往大澳方向的旅遊巴迎頭相撞，兩車車頭損毁，擋風玻璃碎裂，其中旅遊巴倒後鏡甩脫，零件及碎片散落一地。

旅巴司機：見落斜越線 只能大叫

因意外涉及兩輛大型載客車輛，先後有10輛救護車到場戒備，消防亦協助拯救，旅遊巴51至78歲的8女1男乘客受輕傷清醒，由救護車送院治理。62歲姓莊旅遊巴司機及巴士司機則沒有受傷，事後在現場協助警方了解事發經過，兩人均通過酒精呼氣測試。受意外影響，羗山道來回行車線一度全封，其後單線雙程行駛疏導車輛，警方清理路面碎片及移走車輛後始重開。旅遊巴司機莊先生指出，事發時以正常車速行駛，並沿羗山道上斜開往寶蓮寺，突從遠處見到對面落斜巴士越線，只可大叫一聲讓車上乘客有所準備。

新大嶼山巴士發言人表示，涉事11號線新大嶼山巴士由大澳開往東涌，車上沒有乘客，49歲姓陳司機已服務新大嶼山巴士超過10年。昨早天氣情况惡劣並下大雨，事件已交由警方調查，暫不便回應巴士是否涉及越線行駛。

2003年1月，一輛載有20名乘客的新大嶼山巴士於羗山道駛過一個彎道後，疑機件故障失控，滾落7米深山坡，其間部分乘客在車廂內人疊人，釀成10名乘客受傷，當中3人傷勢較重。