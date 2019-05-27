袁彌昌料修例後赴外求庇者增

全國人大常委譚耀宗昨批評德國做法錯誤，因二人是畏罪潛逃，不應將他們當難民收留，批德國做法導致他人以為港司法、法治、法院不公正。

陳浩天：國際不再感港較自由

陳浩天於《城市論壇》表示，德國去年批出難民庇護予黃、李，可見德國對香港看法改變，早於一年前已出現；至今國際亦不再認為香港自由於中國的地方，而是中國的「白手套」起掩護作用。被問到庇護會否鼓勵激進行為、令更多港人尋求外國庇護？陳浩天反問「誰會這樣傻，搞暴動為了得到政治庇護？」

人權監察總幹事羅沃啟指出，獲批政治庇護代價很大，是「不歸路」，一旦離開自己所屬地方，發揮的政治影響力亦會下降。

張國鈞：暴動屬刑事 德錯誤

行政會議成員、民建聯張國鈞稱德國的決定錯誤，他說旺角大衝突在港被定性「暴動」，屬刑事罪案，質疑德國將事件與政治、言論空間扯上關係。他在節目上多次質疑若香港法庭無公平審訊，何以黃、李二人可保釋，甚至藉往德國參與學術交流之名潛逃。

袁彌昌稱，德國過往接收成千上萬敘利亞、利比亞難民，但德國政府本身作風嚴謹，相信批出庇護前會考慮香港狀况。他說，佔領運動後各界對香港政治均是「睜一眼、閉一眼」，但眼見政治開始波及法治、進入「臨界點」，外國便要判斷一國兩制是否仍可信。