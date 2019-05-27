連登仔派傳單反修例 「港人需要一次成功」

初次得悉修例，Alvin回想到4月中、法案委員會首次開會才稍有印象，他說政府諮詢期甚短，一直未有留意，眼見年輕人常用的Instagram以至「連登時事台」均無人提及修例，遂決定在討論區發帖「洗版」、組織「連登仔」派傳單、向市民解說。他說，連登過往予人印象是玩樂為主，「連登仔都出來講政治，希望（大眾）了解到有多嚴重」。

群組百人 失望年輕人不聞問

「連登仔」初派傳單選址紅磡，10名網友現身，尤令Alvin失望的是年輕人對修例不聞不問，「我以為年輕人會關心時事，但並非這樣」。他記得有市民質問：「你知唔知人哋死咗個女？」令他更惱怒政府消費死者硬推修例。那次行動過後，帖文獲逾萬「正評」，群組逾百人加入，後來也出現了大圍、北角、荃灣的街站。

憂工作難求 發帖獲罪

反對修例，Alvin說也是為自己着想，憂修例一旦通過，外商撤資、工作難求，人身安全亦受影響，甚至憂在討論區發表反對中國人文章，亦會涉「危害種族」罪類被移交至內地。他說許多港人無法移民，「我還要留在這裏生活幾十年，所有朋友、親戚都在這裏，希望多做一點，不要後悔」。

與不少年輕人一樣，Alvin在佔領運動後灰心、無力，79日佔領換來一場空，他更覺港人需一次成功：「只要一次成功，我們就會不斷嘗試。」不過，Alvin無意建立組織或投身政治，只盼做好當下，若能呼籲原本逃避政治的人出席遊行已是萬幸，「但若下次港人被欺負，我們定會再走出來」。

明報記者 邱榕瀅