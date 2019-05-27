鄭若驊：可考慮監察員跟進移交 法界批小修小補 「已引渡可要求送回？」

公平審訊可加條款要求

鄭若驊昨在《講清講楚》說，若冀有人跟進案件，由監察員跟進的做法可考慮，監察員可視乎有關疑犯被移交至何處，以當地制度，就人權保障提出相關司法程序，若香港知悉有關情况，亦可向有關地方提出交涉。她稱修例只會令保障增加，不會減少，舉例要求公平審訊是「絕對可考慮的因素」，可加入條款要求；若認為要寫明有探視權亦可考慮。

被問到可否向中央的移交請求說不？鄭若驊稱香港為法治社會，移交逃犯有非常明確的程序、制度及相關保障，必須全部符合，才能建議特首執行相關程序。

張建宗：有外國商會撐修例

多名官員續為修例護航。政務司長張建宗昨在網誌表示，向外國商會講解修例後，部分與會者明確表示認同、支持修例決定。他其後會見傳媒時被問哪個外國商會支持，他稱不欲點名以免尷尬。他重申，特首發證明書前可加入要求保障當事人，除公開審訊、律師代表、容許探視，若被移交者身體不適，亦可確保有醫療保障；政府亦可提供法律援助。張建宗稱，若立法會保安事務委員會有需要討論，「我們很樂意配合」。

運輸及房屋局長陳帆昨亦稱修例有必要，會盡可能向業界、專業團體解釋。

石書銘：對方不跟從 可怎做？

對於監察員制度，石書銘質疑，若請求移交國的審訊制度本身有問題，即使監察員提出司法程序亦難處理，加上疑犯已引渡，「是否可要求將疑犯送回來？」他說，若是簽署長期協議的國家，有問題可重新考慮協議，或下次拒絕移交，但個案移交只是單次，「若（請求移交國）不跟從（協議），以後可怎樣做？」

余若薇憂成藉口 引渡易啟

資深大律師、民主黨創黨主席李柱銘認為監察員制度不可行，稱內地時有發生閉門審案、在電視前認罪、在監獄「被自殺」等，「小修補沒有用」。大律師公會前主席余若薇質疑，監察員由誰擔任，向誰負責；又擔心加入監察員會成為政府的藉口，稱引渡後仍有監察員保障，更易啟動引渡。

另外，中聯辦早前會見人代、政協時曾提及「港人港審」不可行；一直倡議「港人港審」的立法會議員田北辰稱，地區有聲音質疑為何不可藉修例改變屬地原則等局限，他又倡議，將可移交罪行刑期由判監3年增至7年以上，盡量減少衝擊。