運動員初入職場適應難 發電郵緊張如叫「小巴有落」

忙訓練生涯規劃遲

為運動員轉型的On Board由新世界發展有限公司執行副主席兼總經理鄭志剛策劃，今年首季成立。24歲的香港水球代表隊成員馮剛政（Gary）是On Board聯合創辦人，他憶述大學時同學早已計劃好就業路，例如申請實習，累積經驗，他卻要花時間訓練，至大學三年級才醒覺需預備。

後來Gary在主題公園實習，對樣樣事都感覺陌生，「剛入職場，我連電郵都不懂怎樣寫草稿，因為職場用字以簡潔、精要為主。我每次按鍵發送郵件時，心情都像小巴叫司機『有落』一樣『十五十六』」。面對公司損益、商業模式設計等，他更形容是「一個又一個的大敵」。前三項鐵人港隊成員許煒森（Vincci）也指出，運動員很多時都對文書不熟悉而感氣餒，「會想何解小小事都會做錯」。

社企助配對輔導

Gary解釋，On Board會經面試配對，為運動員提供就業影子輔導，如讓運動員一起開會，做會議紀錄，感受商界工作氣氛。On Board也透過支援創業，助運動員規劃人生下半場。前水球香港代表隊沈瑩（Joanne）讀設計出身，一直在網店為校隊設計隊衣，每次生意額僅百多件，在On Board協助下擴大人脈，訂單數量增至四位數。

Gary稱，不論港隊代表或精英運動員，只要曾接受正規及一定時間的體育訓練，便符合參與On Board的資格，未來On Board上軌道後，盼擴大至成立「搵工平台」。

明報記者