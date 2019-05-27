中西九龍城區安排不變

一般家長如要去叩門（申請候補位），最早可於放榜當日（6月1日）下午向學校交表，大多都需遞交相片、成績表副本等，學校之後會設面試篩選。張勇邦稱，即使子女未能派到首志願學校，家長也不應過分焦慮，認為本港不乏好學校，籲家長盡量發掘學校優點。

中西區：學生多過學額

據各區校長回覆本報查詢，九龍區及港島區大部分學校叩門安排與以往一樣。中西區校長聯會主席詹漢銘稱，贊同津貼小學議會及香港資助小學校長會口頭呼籲減收叩門生的理念，故收到信件後已轉達區內小學知道，不過區內暫沒需要協議不收叩門生。他稱，中西區內學生人數多過學額供應，而且需要「跨區借位」，「學生人數有跌幅，但不是想像中那麼多，區內情况還好，故此無協議不收叩門生，會讓各校自己決定」。

屯門區小學校長會主席鄭筱薇稱，當區學生人數穩定，校長亦團結，不會就取錄叩門生設限制，但會呼籲區內學校維持平衡，幫助較弱勢學校。