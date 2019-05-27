7區小學協議限叩門收生 北區每校最多3人 大埔設死線

明報記者 魏綺婷 劉家豪

缺雙非童學生大減

教育局早前指出，預計參加2019年度升小統一派位的兒童約28,750人，比去年同期估算的34,065人少約16%。兩會5月初向全港小學發信，呼籲各校按區情，減收叩門位數目或維持教育局所批核的小一班別「標準班額人數」，避免有學校因人口下降要縮班。本報向18區小學校長會或區內校長查詢，了解各區具體叩門安排。有7區就取錄叩門生設不同限制；中西區、沙田、油尖旺、九龍城等地區安排與往年一樣（見表）。

隨着雙非嬰兒2013年「雙非零配額政策」，料9月入讀本港小學雙非生人數大減，北區及大埔區學校均受影響。北區小學校長會主席梁志文稱，區內人口及學額尚算平衡，但缺少雙非學童後，對個別學校有影響。他稱，小學過往叩門生學額可達10多個，不過，今年區內小學協議，每校最多取錄3名叩門生，「北區校長都很團結，大部分校長都有共識，但有個別學校要考慮校董會意願，我們亦諒解，而且是口頭呼籲，沒有約束力」。梁志文稱，若學校只取錄3名叩門生，已大幅降低學生由一校轉至另一校的「音樂椅效應」。

北區：口頭呼籲沒約束力

大埔區小學校長會副主席陳喜泉稱，區內學生人數比往時少，故今年與區內小學協商，在7月17日以後，一律不收區內叩門生。他稱，希望學生盡早「落腳」，「以往有學生常常轉來轉去，整個暑假都不停叩門」。他稱，若學生從他區過來叩門，如有學生因突然搬屋找學校，各校會視乎個案情况。

葵涌校長會：最好不收

葵涌區小學校長會主席徐起鸝稱，預料區內學生人數下降，經定期開會討論，都同意「君子協定」，葵涌18間小學也願意同氣連枝，減收叩門生，「最好直情不收」，以保持學校和教師人手穩定，又說部分學校去年已選擇不收齊學生。