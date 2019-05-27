香園圍路開通 多車不熟路逆線

對於香園圍公路首日車流量數目，運輸署稱，現時仍進行有關的交通統計工作，現階段未能提供相關數字。

粉嶺至香園圍10分鐘可達

耗資約240億元興建的香園圍公路，全長約11公里，時速限制80公里，是一條雙程雙線分隔連接路，包括一段長4.8公里的龍山隧道。昨早8時，在警車及工程車開路下，香園圍公路正式通車，多輛私家車及電單車陸續駛入。因蓮塘/香園圍口岸仍未啟用，香園圍公路連接至管制站的路段仍未通車，汽車現只能駛到蓮麻坑路交匯處，再轉往其他地方。

記者昨早由粉嶺南華莆出發，以時速80公里駕車行駛香園圍公路，途經龍山隧道及長山隧道，並駛至蓮麻坑近香園圍一帶，全程約10分鐘。昨晨所見，公路車流不多，行車暢順，但記者發現在香園圍口岸大樓前的一個右轉路口，有司機懷疑因不熟路，未有留意置於前方左右兩邊的「不准駛入」指示牌，繼續驅車直駛而未有右轉，導致逆線行駛，遭在場警員從後截停。有警員透露，昨早已截停4輛錯誤直駛導致逆線的車輛，並口頭提醒司機，未有發票檢控。

龍山隧道禁切線 往沙頭角靠左

另外，駕駛者駛入龍山隧道前需選定行車路線，駛入龍山隧道就不准切線，其中若要前往沙頭角，駕駛者就需靠左行慢線，前往香園圍則兩線皆可。運輸署表示，署方在龍山隧道前的相關路段，特別加設臨時指示牌「往沙頭角靠左駛」，以加強新路開通初期對駕駛者的指示。

政府發言人表示，香園圍公路通車後，由打鼓嶺香園圍到粉嶺九龍坑，車程將由約24分鐘減至約8分鐘。來往沙頭角和上水的專線小巴55K，亦由今日起逢周一至五早上繁忙時間使用香園圍公路，料節省5至10分鐘車程。