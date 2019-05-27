驅「師傅車」疑天雨路滑出事 前學生駕車剷路 教車師傅亡

死者半退休 清醒送院後不治

死者為85歲教車師傅關安發，據悉有心臟病、糖尿病及高血壓。意外後他清醒坐在路旁，由救護員協助登上抬牀送院，惟情况急轉直下，經搶救不治。親友接獲警方通知紛紛趕往醫院了解，眾人驚聞噩耗傷心不已，有女親友情緒激動至跌坐地上痛哭。認識關師傅的同行指出，關已半退休，近年甚少教車，為人敦厚、隨和，教學時細心謹慎，現時仍是汽車駕駛教授商會理事。

司機母女4途人傷 司機涉危駕被捕

私家車47歲女司機姓鄭，與同行25歲姓周女兒均輕傷清醒。另有25至48歲的兩男兩女途人受輕傷清醒，事後分乘多輛救護車送院治理。

據悉，鄭昔日曾跟關師傅學車，兩人現為朋友。事發昨午2時許，兩人茶敘後，由鄭駕駛教車用的雙腳掣私家車，載同坐於右後座女兒及坐於左前座的關，沿觀塘道東行，至近九龍灣港鐵站對開，疑因天雨路滑失控，剷上左邊行人路，掃毁巴士站牌及有蓋巴士站廣告燈箱，車尾撞向行人路邊另一個站牌始停下，半邊車身擱出馬路。

巴士站燈箱碎玻璃 站牌撞跌

消防及救護員接報到場，安排傷者坐在放路邊的擔架牀，檢查及包紮傷口，再送院治理。私家車頭損毁，泵把脫落，安全氣袋彈出。巴士站廣告燈箱玻璃碎裂，散落一地，有站牌被撞跌。

警方接報到場，臨時封閉部分行人路及行車線調查，鄭事後涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。

汽車會會長李耀培表示，天雨路滑時大力踏煞車掣有可能跣胎，應以「一下實，一下鬆」力度煞車及提早減速。觀塘區議員顏汶羽指出，涉事巴士站使用率高，常有多人候車，促請運輸署及路政署盡快在站頭加裝防撞柱，以減少意外傷亡。