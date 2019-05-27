翻查沙中線紅磡站過往聆訊紀錄，工程總承建商禮頓在2015年12月向紮鐵分判商泛迅發出的鋼筋接駁「不合格報告」，涉事的施工位置，亦同樣是在東西走廊月台層板C3區。

學者：接駁問題普遍於不同區

而其餘有問題的鋼筋接駁樣本在月台其他施工範圍亦有出現，數量由7個至10個不等。城大建築學及土木工程學系副教授盧耀認為，結果證明接駁問題「是普遍出現在不同區域」。不過，他說「如螺絲頭扭得不夠入（螺絲頭一般長44到48毫米，按準則需最少扭入40毫米），也不等於全條鋼筋失效」，因此港鐵最新的鋼筋拉力測試結果、尤其是扭入長度32毫米的結果將「十分關鍵」，「因不達標樣本中最少一半的樣本，扭入長度是36毫米以下，介乎32到35毫米，只能劃作同一類別計算其表現」。

不過，本報早前亦曾報道港鐵2月一批鋼筋拉力測試結果，扭入7 圈（32毫米）樣中表現未如理想，在循環拉伸及壓縮測試（Cyclic Tension and Compression Tests，下稱拉壓測試）」，涉扭入7圈（32毫米）的9樣本中，亦有兩樣本螺絲帽損壞；「靜態測試」18支扭入7圈的鋼筋樣本中亦有3支「滑牙」、3支螺絲帽率先斷裂。根據屋宇署規定，沙中線工程所用的鋼筋及螺絲帽均須通過「靜態」及「循環」拉壓測試，而「鋼筋先斷」是要確保螺絲帽的強度高於鋼筋強度。