沙中線紅磡站料逾三成接駁不合格 學者：缺陷率超預期 「點都要補強」

明報記者 高卓怡

本報另外邀請統計及精算學者，以同一公式推算出月台層板工程缺陷率，學者指該比率是根據統計學推斷在95%的信心程度下，東西月台層板缺陷率最高達38%；而南北月台最高為33.9%。

港鐵去年底的《全面評估策略》建議，東西及南北月台走廊分別「隨機」檢查最少84個、即合共168個鋼筋接駁位，再以方程式，推算月台出現不合格螺絲帽最高比率，惟報告只列出5個或以下的問題樣本時，所推算的工程整體缺陷率。不過，本報統計路政署公布的兩月台層板的不合格樣本各自均超出20個，本報上周就缺陷率向路政署及港鐵查詢，未有獲得正面回覆。

「不等於完全失效」 需待拉力測試結果

根據結果，兩月台的有問題樣本達46個，東西月台層板中，超音波成功檢測的77個樣本，有13個扭入長度不達標，另有11個鋼筋樣本未有接駁螺絲帽，而「不達標」重災區在C3區（另見稿）；南北月台雖然未發現沒有接駁的螺絲帽樣本，但超音波檢測的92個樣本中，亦有22支長度不達標。

政府委聘以跟進沙中線工程問題的香港大學土木工程學系專家關國雄認為，整體缺陷率「較最初預期的大」，目前難言車站是否安全，「因不達標又不等於完全失效」，要待港鐵提交更多鋼筋拉力測試結果，但認為「點都要補強」。他指鋼筋扭入長度不足，會損害石屎結構的耐用性，擔心會令周邊的石屎及連續牆出現滲水，導致鋼筋及螺絲帽生鏽。據悉，港鐵最近完成新一批扭入長度為32及36毫米的鋼筋拉力測試，測試數量分別有63及11個共74個樣本，以32毫米鋼筋為主，但未公布結果。

城市大學建築學及土木工程學系副教授盧耀表示，從不達標的接駁位置分佈，「是普遍出現在不同工程區域」，證明工程問題並不單集中在個別地區，而是「整體接駁手工都不理想」。盧耀認為發現11個鋼筋未有接駁螺絲帽，「問題幾嚴重，好難想像未被檢測的位置，有幾多是無駁到？」對於沙中線紅磡站獨立調查委員會中期報告中「結構安全」說法，他認為「我只能說這個車站現在不會塌」，但質疑「是否真的什麼都不做（加固），就這樣可以通車？」

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