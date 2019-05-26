兩刀手闖理髮店 男客捱斬雙臂見骨

被通緝的兩名疑犯中，一人約1.6米高、肥身材；另一人約1.7米高、瘦身材，戴眼鏡。案件暫列傷人案，由九龍城警區刑事調查隊跟進。

剪髮至凌晨 雙臂擋刀血濺櫥窗

事發昨日零時許，27歲姓陳男事主到土瓜灣明倫街1號地下一間紋身理髮店光顧，坐近櫥窗座椅剪髮時，兩名戴口罩男子突然闖入向陳揮刀，他以雙臂擋格，血濺櫥窗及座椅，刀手逞兇後登上接應私家車逃去，店員報警。陳雙臂受傷清醒，其後由妻子陪同送院。

翻查店方在網上貼出的資料及受訪內容，該店為理髮店加紋身店，營業時間為下午4時至凌晨1時，店內陳設採懷舊英式風格，由4名鍾情英倫文化與復古電單車的店東合資經營，當中兩人為髮型師，兩人是紋身師，其中店東Mike為電影《春嬌救志明》的專用髮型師，他昨事發後在個人facebook上報平安。

Mike接受電話訪問時說，姓陳事主曾光顧十數次，每次均是臨急預約，甫到店舖便只顧玩手機，很少與店員交流；他曾透露從事金融行業，喜好傳統英式油頭，事發時陳為店內最後一個剪髮的客人，陳妻坐在店外私家車上等候；當他為陳剪完髮「gel頭」時，兩兇徙突然衝入向陳施襲，最初他還以為兇徒持棍，至兩人逃走時看見刀光，再發現陳雙臂有刀傷，始知道他們持刀行兇。

店東：事主稱從事金融業

Mike說：「當時同事想上前制止，但對方稱『唔關你事唔好行埋嚟』喝止，他（陳）被斬後坐在椅上發呆，面色轉青，雙手傷口見骨。」Mike事後與同事一直留在店內清潔消毒，整晚未眠，雖然熟客未有取消預約，又不斷致電問候，但他仍擔心事件會影響「街客」生意。