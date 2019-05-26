明日大嶼研究撥款 財委會或打尖審批 社會聚焦逃犯例 議員批「博大霧」

工務小組通過5.5億撥款

工務小組昨以20票贊成、16票反對，通過5.5億元的中部水域人工島研究撥款。工務小組主席盧偉國在開會約40分鐘時提出劃線，稱議程已討論逾4小時。劃線決定惹來民主派不滿，民主黨鄺俊宇動議中止待續，但被否決。

政府下一步需將有關撥款提交財委會審批，據了解，議程很大機率將在未來兩次財委會會議（5月31日或6月14日）獲「打尖」優先處理。財委會主席陳健波說，若財委會未能在7月休會前處理撥款，待復會後再處理，相關研究將拖延4至5個月，相信政府不願看到這情况，「肯定政府會好快交上財委會討論」。

陳健波：政府不想研究拖延

根據財委會資料，本年度政府提交立法會審議的工務工程撥款申請約1700億元，財委會至今批出約480億元。若中部水域人工島研究撥款「打尖」，其他議程的次序將受影響。現時有待財委會審議的撥款包括T2主幹路及茶果嶺隧道建造工程的160億元撥款，以及沙嶺有機資源回收中心的24.5億元撥款等。

陳健波說，按目前進度，預計7月底一定要加會，但由於立法會大會要處理修訂《逃犯條例》，會議時間存在變數，財委會要讓路大會先處理《逃犯條例》，「（財委會）可能到7月底要每日開會6至8小時，應該可完成審議所有1700億元撥款」。

民主黨尹兆堅批評政府趁近期社會聚焦《逃犯條例》修例，意圖將中部水域人工島研究撥款「快刀斬亂麻」地讓財委會通過，而事實上明日大嶼爭議也很大，質疑政府此舉是「博大霧」。他估計陳健波主持審議撥款時會就討論劃線，民主派將討論如何應對。

本報昨向財經事務及庫務局查詢會否將中部水域人工島研究的5.5億元撥款，在周五提交財委會審議，以及會否將該項撥款排在其他議程前，局方回覆稱，在擬訂財委會議程時，會就相關項目的優次及程序的要求等作通盤考慮。