兔友會：養兔須知比貓狗更多

垂耳兔眼潰瘍遭棄 料因主人不懂處理

兔友協會去年收到有心人通知後緊急接收Po，並帶牠求醫。該會義工于小姐說，當時醫生稱Po的病况明顯已持續一段時間，且已惡化，一度考慮摘除其眼球；由於兔子有病痛會習慣忍耐，主人不易察覺其眼傷，于估計Po前主人不懂得治理而棄養。Po現已康復，惟左眼只看到光和影，于小姐盼有人接受Po的「缺陷美」，給牠一個家。

于小姐說，寵物店中兔子價格相對便宜，但不少人買小兔後未必知道飼養方法。她舉例說兔子腸胃不能承受太多糖分，一旦餵錯糧就會肚瀉，嚴重可致死，故有不尋常應馬上求醫，因兔子可於數小時內病情惡化至死亡。她稱本港醫治兔子診所不多，故收費貴，很多人因此覺得養兔麻煩，最終棄養。

市民向兔友協會申請領養將要經過審批、上護理課等程序，于小姐解釋，這安排是希望領養者有足夠飼養知識，亦希望他們認清自己有否能力照顧兔子。漁護署舉辦「有你寵愛」寵物領養日，昨今兩天中午12時至晚上7時在尖沙嘴iSQUARE國際廣場3樓舉行。現場不設即場領養，有興趣者需向有關機構遞交表格。