洪水橋5單位遭撬窗爆竊

共失46萬財物 警緝兩男

因爆竊手法及賊人外形相似，警方暫列連環爆竊案合併處理，由元朗警區刑事調查隊第10隊跟進，正追緝兩名年約30至40歲、身高約1.7米男子，一人案發時戴黑白色鴨舌帽，穿灰色上衣、黑色長褲、黑色運動鞋及攜有黑色背包；另一人戴白色鴨舌帽，穿灰色上衣、卡其色長褲及黑色運動鞋。

事發於前晚8時許，62歲姓余男住戶返回洪水橋大街新李屋村住所時，發現窗戶被撬開，屋內有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊遂報警。警員到場調查期間發現另有兩間村屋窗戶被撬開爆竊。經戶主點算後，其中一間村屋被掠去4個手袋、一個錢包及約2000元現金，共損失約12.6萬元財物，其餘兩間村屋沒有損失。

約一小時後，警方接到一名36歲姓梁男住戶報案，指其位於洪雅路瑞豐華庭的單位遭爆竊，兩隻手表、一批首飾、一部手提電腦及約9萬元現金被盜，損失約33.7萬元財物。其後再發現屋苑內另一單位窗戶亦被撬開，幸無財物損失。據了解，5案賊人均沿水渠爬上樓，再撬窗潛入爆竊。

記者昨到現場觀察，瑞豐華庭大門外有保安崗，亦裝有閉路電視及警報系統，其中一間遇竊單位的廚房窗戶有明顯被撬痕迹。瑞豐華庭與新李屋村村口僅一河之隔，步行距離約500米。