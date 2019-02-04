大館開幕1年吸340萬人次 馬會：成最多訪客建築文物

逾八成訪客本地居民

大館昨在檢閱廣場舉行「大館101」專題展覽開幕禮暨1周年慶典，特首林鄭月娥在警察電單車開路下乘坐專車，從大館荷李活道入口進場，慶典上亦有警察樂隊及儀仗隊表演。

馬會主席周永健致辭時稱，大館開幕首年訪客人次已超過340萬，是本港吸引最多訪客的歷史建築文物。本身是律師的他稱，過去一年不時一個人到訪大館，勾起過往出入大館內裁判司署的回憶。馬會補充稱，據離場訪客調查，本地居民佔整體訪客超過八成，首年舉行超過750場公眾節目及活動，並有36名本地當代藝術家與國際藝術家同場參展。

林鄭：會想盡辦法爭取到大館

林鄭月娥致辭稱，2007年任發展局長時，政府推出全面的文物保護政策，自己對大館有深厚感情，「我如果要一個人回來走走，要先問過『一哥』（警務處長）才可……但沒關係，因為我會想盡辦法爭取來到大館」。

她稱，會爭取透過不同機構的活動、外地嘉賓訪港參觀和政府的活動，回到大館視察最新情况。

101件物品展覽 帶出大館歷史點滴

大館正舉行「大館101」專題展覽，至9月22日，展出101件記載中區警署建築群工作點滴的物品。警務處長盧偉聰致辭稱，適逢警隊成立175周年，展覽是慶祝的重要項目之一。