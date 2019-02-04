大館開幕1年吸340萬人次 馬會：成最多訪客建築文物

【明報專訊】俗稱「大館」的前中區警署建築群昨日開幕1周年，馬會表示首年訪客人次超過340萬，是本港吸引最多訪客的歷史建築文物。據離場訪客的調查，超過八成是本地居民。大館正有多項慶祝活動，包括展出101件與警隊、司法、監獄的相關物品，帶出大館歷史。特首林鄭月娥、警務處長盧偉聰昨出席大館1周年慶典，林太致辭時稱，對大館有深厚感情，雖不能時常一個人到訪，但會「想盡辦法」爭取來到大館。
逾八成訪客本地居民
大館昨在檢閱廣場舉行「大館101」專題展覽開幕禮暨1周年慶典，特首林鄭月娥在警察電單車開路下乘坐專車，從大館荷李活道入口進場，慶典上亦有警察樂隊及儀仗隊表演。
馬會主席周永健致辭時稱，大館開幕首年訪客人次已超過340萬，是本港吸引最多訪客的歷史建築文物。本身是律師的他稱，過去一年不時一個人到訪大館，勾起過往出入大館內裁判司署的回憶。馬會補充稱，據離場訪客調查，本地居民佔整體訪客超過八成，首年舉行超過750場公眾節目及活動，並有36名本地當代藝術家與國際藝術家同場參展。
林鄭：會想盡辦法爭取到大館
林鄭月娥致辭稱，2007年任發展局長時，政府推出全面的文物保護政策，自己對大館有深厚感情，「我如果要一個人回來走走，要先問過『一哥』（警務處長）才可……但沒關係，因為我會想盡辦法爭取來到大館」。
她稱，會爭取透過不同機構的活動、外地嘉賓訪港參觀和政府的活動，回到大館視察最新情况。
101件物品展覽 帶出大館歷史點滴
大館正舉行「大館101」專題展覽，至9月22日，展出101件記載中區警署建築群工作點滴的物品。警務處長盧偉聰致辭稱，適逢警隊成立175周年，展覽是慶祝的重要項目之一。