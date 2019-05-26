特寫：殘疾港將騎手搖車內地長征籌款

需以輪椅代步的施杰浩準備明日起由北京出發，參與「手搖中國」活動，一行8人騎手搖單車經長春、哈爾濱到漠河，每天騎75至100公里，預計需時一個月，沿途會向當地殘疾者推廣手搖單車及其他展能運動。

施杰浩是港隊賽艇運動員，騎手搖單車多年，每早練習約60公里才上班，認為是次挑戰應能輕鬆應付，惟憂慮太陽曝曬、有數晚要露營，中途又要離隊到杭州參加賽艇賽，怕會耗盡體能，已做好最壞的心理準備。

是次挑戰目標之一是為籌款建立針對預防及治療壓瘡的專項基金。施杰浩說，殘疾者長期坐輪椅，血液不流通會令局部皮膚細胞壞死，細菌感染更可奪命，他亦曾多次深受壓瘡煎熬入院。他說運動能加快全身血液流通，有助紓緩壓瘡。

施杰浩曾在內地受訓，他說內地設施都美輪美奐，對運動員來說非常幸福，惟一般殘疾者連對傷殘運動的認知也沒有。

推廣殘疾人做運動

香港情况也不比內地好。施杰浩說，只要不是在殘疾運動會奪獎的項目，政府就不推動。他多次在港宣傳手搖單車，屢試屢敗，現全港只剩他一人會在街上騎手搖單車。相反，他在新加坡手搖單車推廣則非常順利，街上不時看到手搖單車。他認為推動殘疾者運動要由政府及相關組織做起，提供足夠設備，並向殘疾者推廣。

他說，殘疾者運動可令他們如正常人一樣，在同一條單車徑上奔馳，「very minor, but big difference（很小事，但有大分別）」，能讓他們感受到自由，而非困在輪椅上。當能夠做到一件事，便能提高信心，有助傷殘者融入社會，施杰浩認為運動對殘疾者身心都有幫助。是次施杰浩同時為「凝動香港體育基金」籌款，鼓勵更多有需要者運動。

明報記者 鍾妍