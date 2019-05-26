炒場成風 「撐場聯盟」促閒置地建球場

倡由球會營運 三成場次供租用

康文署回覆稱會參考報告內容，了解持份者意見，又指政府規劃足球場等新體育設施時，除參考現有規劃標準，亦考慮現有設施使用率、體育政策目標等因素，過去數年亦已推出一系列打擊「炒場」措施。

研究於2017年底起，到康文署足球場地、傑志中心、學界校隊或訓練班等地方，以問卷訪問了955名使用者。結果顯示，受訪者回覆問卷前3個月平均使用康文署的11人足球場約9.3次，但約46%受訪者稱使用次數未符合需求，主要因為租場困難。

欠場訓練 教練無奈幫襯炒場

近年「炒場」成風，調查報告指相比正式租場，「炒場」價可高逾兩倍。調查團隊去年8月至10月與足球界人士深入訪談，有執教非港超聯足總屬會球隊的受訪者稱，其球隊於2017至18年球季僅獲正式分配不足20節場地，由於有意培育年輕球員，教練要向「炒場者」買「場紙」，以盡量確保每周有一堂訓練。

港隊前隊長、港超聯球員陳偉豪說，訓練場地不可能「打游擊」，「不（透過）炒場（者）又無法取得固定場地，不是助長炒場，只是很無奈」。他又稱，目前大多康文署場地使用仿真草，無法配合使用天然草的大型賽事，亦容易令球員受傷。

大聯盟提出多項建議，包括在港島、九龍東、九龍西和新界西各建一個訓練中心，由職業球會營運，自負盈虧，須劃出三成場次供公眾租用，「不適合建屋的（閒置地），可作運動場地」。

立法會議員區諾軒認為，雖然近年政府願投放資源發展體育，惟不能只辦體育盛事，應推展不同層面的訓練。