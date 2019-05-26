醫局料年底前增聘50海外醫生

梁栢賢昨出席民主黨公營醫療改革論壇時說，現有20多名海外醫生等候來港行醫，自醫委會放寬海外專科醫生實習要求後，再多20名海外醫生符合資格，料年底前可增聘約50名海外醫生。同場的醫委會業外委員、病人組織代表林志釉稱，近來收到7個有限度註冊海外醫生申請，其中有醫生在其國內的註冊「有瑕疵」，他提醒大量引入海外醫生時需嚴謹審視，不能為數量而放棄質素。

議員質疑政府鼓勵港醫北上灣區

民主黨議員黃碧雲質疑本港醫生人手不足，政府仍鼓勵醫生北上把握大灣區機遇，談何提升本港公營醫療質素，又關注政府兩個十年計劃增加共1.4萬張病牀，屆時又需要多少名醫生。梁栢賢推算到2036年，計及所有新畢業醫科生及人手流失等，公院額外需要2000名醫生，保守估計仍欠缺500至600名，醫管局會繼續多管齊下增加人手。

在場的陳肇始解釋，醫生北上可作專業交流，優勢互補，現時公營醫療體系人手短缺，當局已增加醫護學額、推行自願醫保、挽留及重聘退休醫護人員等，同時強調處理公營醫療問題要有前瞻性，「除了撲火，亦要防火」，需多管齊下增人手，例如引入海外醫生及退休醫生等。

醫學會副會長林哲玄、醫療政策學院創辦人及榮譽退休主席廖錫堯均批評公營醫療管理不善，管理層缺乏視野和心胸等。梁栢賢指醫管局管理有改善空間，但將所有問題歸咎於醫管局管理問題，並不公道。