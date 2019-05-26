會展西擬建觀景平台 海濱接通鬧市 北望對岸 西賞日落 面積3400方米

橫跨龍和道會議道

灣仔發展計劃第二期工程當中，包括在會展西面興建一個行人園景平台，海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組後日將開會討論相關設計。根據小組文件，擬建的園景平台面積3400平方米，橫跨龍和道及會議道，連接灣仔海濱長廊及君悅酒店旁的香港藝術中心西公園。

文件顯示，園景平台採漏斗形設計，北面會有約30至50米闊的觀景平台，向北可望維港對岸，向西可賞日落，向東可見會展新翼。觀景平台會採用玻璃欄杆，以免阻擋維港景色。園景平台還有一條約190米長的行人天橋，橋頂蓋採波浪形設計，天橋沿路會有植物和草地。園景平台南面是露天藝術展覽場地，附近的行人天橋連接香港藝術中心和演藝學院（見圖）。

港鐵站步行至海濱快3分鐘

園景平台建成後，市民可從灣仔港鐵站取道行人天橋和園景平台，步行至灣仔海濱長廊，步程約12分鐘，較現時經會展前往灣仔海濱快3分鐘。從園景平台抵達灣仔海濱後，可沿着海濱長廊步行4分鐘到金紫荊廣場。

料2020動工 最快2023完工

文件指出，政府計劃在2020年中動工，預計2023年底或2024年初完工。文件又提到，由於附近是沙中線地盤，在施工時間表上亦要有所遷就，盡量在沙中線完工前完成園景平台的地基工程。

海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯說，灣仔海濱一帶近年一直是工地，市民難以走到海濱長廊，隨着中環灣仔繞道工程完工，興建園景平台可增加灣仔海濱一帶的可達性，日後市民從演藝學院一帶出發，約5分鐘就可走到海邊。現時灣仔一帶有多條行人天橋，例如連接灣仔港鐵站及入境事務大樓的行人天橋，於上下班時間或會展舉行大型展覽期間，經常人頭湧湧，何說入境事務大樓一帶有很多辦公室及政府部門，相信新的園景平台功能不同，未必能分流現有行人天橋的人流。