瑞士「助病人自殺」機構會員9064 香港佔36

「在香港談死是禁忌，有病。但可否停下來理解別人想死的理由？我想對政府和社會說，安樂死對我們來說，是一個與健全人一樣、可以選擇了斷的權利。我不是鼓勵自殺，但我追求公平，點解健全人有這個選項，而我們沒有？」Yannis對了斷的權利提出多個問題。

Dignitas以電郵回覆稱，瑞士亦禁止安樂死，該機構只協助自殺，提供致死藥物，給已註冊、經過多重評估及審查者在至少一名親友陪同下自行服用。註冊會員費用為80瑞士法郎一年（約626港元），或繳付200瑞士法郎（約1567港元）成為永久會員。

學者：港病人缺出路 非人人可變鬥士

據Dignitas網頁，有36人來自香港，多於台灣的25人、澳門的1人，而中國有43人。香港中文大學生命倫理學中心總監區結成認為，數字並非單純反映需求，亦折射出社會的開放程度。他說台灣的善終服務、生死教育比香港好，港人窮大部分精力「搵食」，無暇討論生死抉擇，台灣患者在醫院獲得關懷等「軟性」服務亦較本港多。

區結成指出，本港病人的「苦」在於缺乏多樣出路，若未能做到「生命鬥士」，大部分患者只在基本支援下「捱落去」，或尋求安樂死等相對「實在的endpoint（終結點）」。他認為「生命鬥士」可鼓勵同路人，讓患者想像生命的各種可能，但並非用作借鏡，「不是每個普通人都可以成為超人」。他相信，透過預設醫療指示及晚期照顧計劃，可及早了解患者憂慮，減少部分恐懼帶來的痛苦。

食衛局：無計劃檢討合法安樂死

食物及衛生局回覆稱，政府現時並無計劃檢討或諮詢安樂死合法化，據香港法律，安樂死涉第三者作出蓄意謀殺、誤殺，或協助、教唆、慫使或促致他人自殺或進行自殺企圖，屬非法行為。

該局稱，安樂死是非常複雜且具爭議議題，牽涉對醫學、社會、道德、倫理及法律等層面的影響。任何關乎生命課題都必須慎重處理。香港醫務委員會訂立的《香港註冊醫生專業守則》指出安樂死是「違法及不道德的做法」。為讓晚期病人就其治療及護理安排有更多選擇，政府於今年下半年將就預設醫療指示及相關晚期照顧服務諮詢公眾。