嘆社會逼做「正能量人」

Yannis說，有些人可能認為世界上比她可憐、病况更嚴重的大有人在，又會叫她應該樂觀。「痛苦對我而言是不能比較的。例如我是不能理解有人失戀想要自殺，但我不會覺得『女死女還在，你是不是傻的？』因為每個人能夠承受的極限也不一樣。除非你真的感受到一個人的痛苦，否則沒有人有資格說『唔係吓話，你想死？』這些話。」

痛苦不能比較 旁人無權否定

她認為，世界上有兩批殘疾者，一批真的有正能量；有一批人是為了某些目的，可能為了出名，或謀生。「有時候我覺得很可悲。我們這種人是不是只有一條路：你在社會上要做一個受歡迎，或者所謂『正常』的『不正常人』， 要用自己的經歷幫助別人，我要做『正能量人』，就是這樣？」

Yannis朋友不多，她遇過十分正能量、同樣患大腦麻痺的基督教朋友，她說自己不是要批評，但她實在接受不到對方的樂觀。「他會覺得所有東西都是神給他的 ，神給他的就不會拿走，或者神拿走呢，都會安排另一個更好的東西給你。最後我們的確疏遠了……無辦法，我們都無法理解對方啊。」

她形容，通常能和她做朋友的，都會理解她的「死念」。「當然他們不鼓吹我這樣做，一般他們都是擔當聆聽者的角色，也會嘗試開導我，但他們都明白這並不容易，即使開導不到，也不是我們的錯。」