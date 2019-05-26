公院儀器出問題 無機制通報私醫

私人執業的兒科醫生唐繼昇稱，從沒聽聞醫管局哪個牌子的留置針有問題，希望醫管局調查清楚後將結果告訴全港醫生。社區組織協會幹事彭鴻昌說，今次事故或涉產品設計、程序出錯、人為失誤等，「私家醫院面對同樣風險，應如何告訴私家醫生呢？」彭形容現時如「盲摸摸」，促食衛局和衛生署改善通報機制，包括若出現儀器事故後如何通報衛生署、確保所有公私營醫療機構、醫生知悉並停用。

衛署正草擬醫療儀器條例

醫管局雖已轉用其他牌子的留置針，但未有向公眾公布涉事留置針的供應商和產品型號，衛生署只聯絡產品負責人調查。彭鴻昌認為半年太長，若儀器真有風險，間可能影響更多病人，認為政府應要求廠商做安全測試，並限一個月完成。

衛生署回覆稱，現時沒特定法例規管醫療儀器的製造、進口、出口、銷售及使用，為進一步保障公眾健康，正草擬《醫療儀器條例草案》，會盡快提交立法會審議，草案包括管制產品註冊及貿易商發牌，確保符合安全的儀器方可推出市場；推出市面後的管制包括醫療事故呈報，旨在對有問題的醫療儀器迅速施加管制。