特稿：瑪麗兩宗「種豆」斷針留血管沒公開 帶「豆」回家後出事 4歲女割臂取出留長疤

明報記者 朱韻斐

母：醫生允拆護士拒絕 插9日滲漏揭發

Hayley去年12月20日在瑪麗醫院確診眼眶蜂窩組織炎，翌日做手術時，右手肘內側被插血管針作靜脈點滴，術後翌日改用留置針。其母張太稱獲醫生口頭答應可拆留置針，但護士拒絕，Hayley留醫期間3次短暫回家，曾在家睡覺、吃飯、洗澡、落公園，留置針一直保留至12月29日，護士當日見其針口滲漏，拔除時發現針管斷裂，需施緊急手術取出約2至3厘米長的透明軟針管。

手術歷時約兩小時，Hayley臂上和近鎖骨位置分別留下8厘米和2厘米長傷口。母親張太引述醫生稱，手術時間較預期長，因上臂開了傷口仍找不到針管，要在近頸位置開傷口「冲鹽水」，將針管「冲落」手臂才能取出。

上臂找不到斷針 近頸開口「冲落手臂」

張太批評事故難以置信，若斷裂針管游走至心肺就會危及女兒生命。張先生質疑院方有三大不足，包括未及時停用疑有問題產品令女兒受害，「外科醫生術後說，近來留意到這款產品（留置針）有問題會調查。醫生知道了還是再用，很奇怪」。他又質疑留置針插在手肘內側易折斷，或是病房人員為女兒手臂量血壓時壓斷留置針。

父母三質疑：用有問題產品 插肘內側 量血壓不當

瑪麗上月18日回覆張先生投訴時指出，就事件已停用相關牌子的血管針。瑪麗回覆本報查詢時則未答是否「停用」，指醫管局知悉瑪麗發生兩宗同類事件，為謹慎起見，已即知會各院及提供其他品牌產品供選擇。醫管局其後補充，兩宗留置針斷裂事件於去年10月及12月在瑪麗發生，已通知供應商檢視和知會衛生署。衛生署回覆，已聯絡有關產品的本地負責人要求調查及跟進。

瑪麗：臨牀判斷留針 病人回院即檢查

對於家屬質疑不當量血壓，瑪麗在回覆家屬的信件中指出，病房主管有提示職員避免於病人插留置針的手臂量血壓。至於Hayley曾三度回家，瑪麗回覆本報稱，臨牀判斷病人留置針需保留，向家人說明留置針護理須知，並以繃帶包裹病人右邊手肘內側作保護，病人回院後曾評估其留置針，無發現異常。院方事後檢視個案，認為留置針護理程序及位置符合標準。

張先生反駁沒被告知留置針的注意事項，不滿院方只將責任推到產品上而不承認留置針護理問題，「希望報道出來大眾和醫護能警惕，小心護理留置針，不希望同樣事情再發生在其他小朋友身上」。

公院獲提供其他品牌 衛署聯絡供應商

Hayley兩處疤痕至今仍見紅腫，張太憂對女兒心理產生影響，「會不會覺得自己不漂亮、不願穿短袖衣服呢？」要求院方賠償日後整形手術費。

香港急症科醫學院院長蕭粵中說，正常情况下留置針軟管不會斷開，「廿幾年未見過」，他所屬律敦治醫院部門早前收到留置針有問題的通知，要轉用另一牌子，護士已即日將舊產品下架。

協助Hayley家屬的南區區議員陳家珮批評醫管局不應將全數責任推至廠商，又指公眾有知情權，應公開所有留置針斷裂個案，並公布涉事廠商和產品名稱。

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