彭博社資深國際編輯

近年香港面對唔少波浪,Jodi Schneider話對當選主席感到榮幸,又承諾首要任務係讓FCC繼續成為香港、亞洲以致全球新聞自由嘅「強大而堅定嘅聲音」(a strong, steadfast voice for press freedom in Hong Kong, Asia and the world.)。

Jodi又話FCC嘅悠久傳統係討論同辯論新聞自由問題,當選後都會繼續捍衛呢個角色。