天榮站旁項目下周五復工

沉降指標20毫米放寬至150

屋宇署去年指出，一般停工沉降指標為20毫米，但署方認為天榮站沉降幅度相對大是預期內，去年5月批准修訂圖則，上限由20毫米調至80毫米。截至昨日，天榮站月台沉降為95毫米。

屋宇署指出，負責工程的註冊建築專業人士已提交事件報告，並建議適當緩解措施，以減低工程對附近鐵路設施結構安全影響。屋宇署及機電署已確認天榮站月台結構安全，批准分階段復工，發展商會先完成灌漿及向屋宇署交報告，署方滿意成效後才可恢復餘下工程。

屋宇署稱，該署審視打樁及挖掘工程時，已要求項目的註冊結構工程師評估餘下工程對鄰近建築物影響，分析結果確認月台結構安全在預計的沉降範圍，即150毫米內不會受影響，土力工程處已接納沉降幅度估算，港鐵亦認為修訂的預設停工指標不影響鐵路安全，故該署接納將月台預設暫時停工沉降指標再放寬至150毫米。

專家料或再超標 議員促解釋

資深土木結構工程師倪學仁表示，屋宇署兩度放寬沉降上限，相信是基於餘下工程或造成沉降的評估結果，但若未來有施工質量或地質問題，仍有可能超標。但他強調，指標只是數字，最重要是施工時若有沉降，如及時採取措施避免鄰近建築物受損，是可以接受。

民主黨議員尹兆堅批評，屋宇署一再修改指標，「放生」項目發展商新鴻基，難令公眾釋疑，擔心影響鄰近居民安全，要求署方解釋。