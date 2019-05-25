香園圍公路明通車 議員憂吐露港更塞

先開放粉嶺至蓮麻坑

香園圍公路昨舉行通車儀式，發展局常任秘書長林世雄指出，公路將於26日啟用，會先開放粉嶺公路交匯處至蓮麻坑路交匯處一段，待香園圍邊境管制站落成後，為香港與深圳東、惠州和粵東之間提供有效率的跨境通道，進一步完善粵港澳大灣區「一小時生活圈」佈局。林續說，北區居民及駕駛者可經香園圍公路直達粉嶺公路，改善沙頭角一帶繁忙狀况。

大埔路流量超設計 吐露港逼近

香園圍公路雖改善沙頭角公路塞車，惟運輸署資料顯示，新界東居民出入市區依賴的吐露港公路，在馬料水至完善路的南行方向，繁忙時間交通流量每小時6020架次，已是路段設計每小時容車量6300架次的95%；而接駁吐露港公路至城門隧道或尖山隧道的大埔公路沙田段，繁忙時間流量更已爆滿，達每小時2910架次，比設計的容車量多出逾300架次（見圖）。

大埔區議會交通及運輸委員會主席劉志成指出，現時大埔居民出市區「朝朝塞」，料蓮塘口岸啟用後一定加重吐露港公路的負擔。他續稱，政府曾表示市民可使用粉嶺公路轉行3號幹線出市區，但他說此走線會比使用吐露港公路長約10多公里。

運署料新口岸對新東影響小

民主黨立法會議員林卓廷認同香園圍確可幫助紓緩北區內交通，但北區市民出入市區，早上常在大埔公路沙田段塞車，該處擴建仍有數年才完成。他說隨着多個發展項目上馬，新界東未來會增加30萬人口，續加重新界東進出市區的負擔。

運輸署回覆稱，蓮塘／香園圍口岸將分流部分現時使用落馬洲、文錦渡及沙頭角口岸的過境交通，而以上3個過境交通在分流前後均使用相同路線，預計對新界東部及北部主要道路的交通影響不大。運輸署又表示，相關部門正擴闊大埔公路沙田段1.1公里的路段，預計2023年下半年完工。