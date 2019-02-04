「不誠實取用電腦」轉控 拍310女裙底 警改認違公德

一罪涉警署 非公眾地方撤控

被告朱灝立（27歲）報稱任職警察，現遭停薪留職。控方修改控罪後，他昨承認共19項有違公德行為罪。據悉，控方撤銷的一項不誠實取用電腦罪，涉及被告在警署當值時偷拍女職員裙底，因警署不屬公眾地方獲撤控。

求情稱因協和案延判10月

辯方求情稱，被告去年認罪候刑期間，適逢上訴庭審理協和小學泄試題案，令判刑延期10個月，其間被告須承擔巨大壓力，若再判即時監禁，猶如承受兩次懲罰。另被告背景報告正面，重犯可能低，且坦白認罪，願承擔後果，欲盡快重新做人。

辯方續說，被告父親生意問題加重家庭經濟壓力，惟被告在判刑前只可停薪留職，無法另覓工作，故胞兄特意由北京舉家返港照顧父母。患嚴重抑鬱的他現接受精神科和心理科治療，情况有好轉，並呈上家人和被告女友的求情信，望法庭判緩刑。

案情指出，前年10月17日港鐵旺角站一條扶手電梯，警員發現被告用手機偷拍女子X裙底，遂拘捕被告，並揭發他拍攝79張X的照片，包括4張裙底照。

扶梯偷拍斷正 手機另檢938相

警方調查時在被告手機找到另外938張相及290段裙底片段，涉及309名不同女子，當中逾100名女子遭拍攝到容貌，最終起訴被告於同年7至10月涉干犯18項有違公德行為罪，偷拍地點包括港鐵站月台、車廂、扶手電梯、鬧市等，多集中於旺角。偷拍片段顯示，被告嘗試尾隨女子，再趁機偷拍裙底。

【案件編號：WKCC2488/18】