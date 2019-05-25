吳文遠擲三文治案 律政司申終院上訴

律政司一方指出，高院法官邱智立處理上訴時，提出本案是否有清晰證據，顯示署理總督察遭即時非法武力襲擊。惟此議題未曾在原審和上訴階段提出，邱官亦沒再通知與訟雙方，導致雙方未有機會進一步陳辭，故本案涉重大而具廣泛重要性的法律論點，認為法庭應批出上訴許可。

吳代表大狀：不可因「技不如人」歸咎法庭

代表吳文遠的大律師郭憬憲則認為，案件的舉證責任在於控方，而高院法官今次只就證據作出分析，而非提出任何新觀點，故控方不應因自己舉證不足、「棋差一着、技不如人」，轉頭歸咎法庭。法官邱智立聽畢雙方陳辭後表示需時考慮，決定押後裁決。

法官邱智立早前裁定吳上訴得直時指出，總督察作供時，沒解釋伸手「擋格」的目的、沒說明自己如不「擋格」會否被三文治擊中等，邱官同時無法從呈堂影片判斷，如總督察不伸手「擋格」，他會否被三文治擊中，當時亦沒半點憂慮的表現。

邱官認為，如三文治根本不會擊中總督察，而他只是基於自然反應或受訓下「擋格」，便代表他沒受襲擊，故控方未能在毫無合理疑點下，證明吳觸犯普通襲擊罪，故裁定吳上訴得直。

【案件編號：HCMA595/17】