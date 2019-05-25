寸土必爭 馬鞍山居屋申增10單位 放寬地積比城規會闖關

馬鞍山路居屋項目鄰近欣安邨及多個私人屋苑，背山面海，又鄰近馬鐵大水坑站，擬2021/22年度完工。房委會原於該項目擬建5幢住宅大廈合共2069個單位，近日再向城規會申請略為放寬住宅地積比率限制，由5.5倍增至5.53倍，為項目額外提供10個單位，增至2079伙，可容納人口由6373人增至6403人，增加30人。城規會暫定7月審議，房委會若獲批放寬地積比率限制，建議在鄰近大水坑站的其中1幢住宅大廈加建1層，至樓高40層，住用總樓面面積則可增加570平方米，至105,070平方米。

房委會：不影響項目前提下有效運用資源

房委會表示，為配合政府去年底公布提升公營房屋用地發展密度的政策，容許最高住宅地積比率由增至超過上限兩成，進一步提升至超過上限三成，房委會其後檢討，確立增加項目單位數量的條件。由於馬鞍山路項目已進入打樁後期，重大修改規劃及設計會令項目大幅延誤，故建議略為放寬住宅地積比率限制，以充分運用現時尚餘的地基設計負載能力，亦可在不影響項目的前提下，更有效運用土地資源。房委會強調，擬增建的單位不會對附近的交通、視覺環境、空氣流通等造成不良影響。

房委會委員：可建多一間就加一間

被問及今次做法是否反映房委會為了追趕供應目標而「跑數」，房委會委員招國偉認為，因應政府准許提升公營房屋用地的發展密度，相信房委會是「可建多一間就加一間」，「（項目）有否海景不是重要考慮，細的用地都會用作興建資助房屋」。但他估計做法未必會普遍，料房委會於不影響興建進度的前提下，日後於規劃階段已考慮放寬地積比率。

料高層單位可享海景

沙田區議員招文亮表示，城規會早前已批准房委會將鄰近3小片道路用地和1小片綠化地納入項目範圍，作住宅用途，認為若當時一併向城規會申請會較理想；又指新居屋位置靠山，層數又較近海私人屋苑多，故估計高層單位可享海景。