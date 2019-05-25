警查龍緯汶現第四女童

報稱社工的被告龍緯汶（44歲），昨提訊時一直低着頭，不發一言。控方表示，警方已做認人手續，受害人Y認不出被告，但Y的母親認出被告。

另外，上次提訊提及有一名6歲潛在證人，警方早前與該女童錄影會面，但她未能說出實質情况。同時，警方在調查間發現另一名非華裔的6歲女童，但因其父母要下周一（27日）才回港，控方遂申請押後案件。

5項控罪指被告於前年某日至上月26日間，分別在一游泳池更衣室內向16歲以下女童X作出嚴重猥褻行為，以及在旺角塘尾道永利工業大廈一單位內兩度非禮女童X。

被告又被控於去年11月4日，在其荃灣住所內向16歲以下女童Y作出嚴重猥褻行為；以及於今年5月17日，在住所管有兒童色情物品，即19張兒童色情照片和一段兒童色情影片。

【案件編號：KCCC 1427/19】