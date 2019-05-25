警查龍緯汶現第四女童

【明報專訊】關注少數族裔權益的「香港社區發展網絡」總幹事龍緯汶，被控非禮、向16歲以下兒童作猥褻行為和管有兒童色情物品等5罪，昨再被解往九龍城法院提訊，控方透露，警方調查時再發現一名6歲非華裔女童為潛在證人，為進一步調查，裁判官批准將案押後6月26日再訊，被告繼續還押。
報稱社工的被告龍緯汶（44歲），昨提訊時一直低着頭，不發一言。控方表示，警方已做認人手續，受害人Y認不出被告，但Y的母親認出被告。
另外，上次提訊提及有一名6歲潛在證人，警方早前與該女童錄影會面，但她未能說出實質情况。同時，警方在調查間發現另一名非華裔的6歲女童，但因其父母要下周一（27日）才回港，控方遂申請押後案件。
5項控罪指被告於前年某日至上月26日間，分別在一游泳池更衣室內向16歲以下女童X作出嚴重猥褻行為，以及在旺角塘尾道永利工業大廈一單位內兩度非禮女童X。
被告又被控於去年11月4日，在其荃灣住所內向16歲以下女童Y作出嚴重猥褻行為；以及於今年5月17日，在住所管有兒童色情物品，即19張兒童色情照片和一段兒童色情影片。
【案件編號：KCCC 1427/19】
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