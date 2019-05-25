賭王外甥：陳婉玉聘人查夫出軌 婚變性情變

與馮變親密 人少地方打網球

謝接受辯方盤問時稱，陳婉玉的前夫是其同學，更是其子的教父，兩家人相熟。他形容陳婚變前一向遷就丈夫，性格低調、「有問題唔想面對」、「鴕鳥形式」。陳曾3次出現婚姻危機，並於2003年向他透露懷疑丈夫出軌。她曾聘請私家偵探調查，獲得相關照片及影片，得悉丈夫果真出軌，她當時傷心憤怒，唯一安慰是「個女人無佢咁靚」。陳其後接受心理輔導，又曾說很想丈夫留下，「寧願放棄所有財產拯救家庭」，令她當時要寄情工作，惟他覺她工作表現不達標。

至於馮永業，謝天賜認為他「比上一任官能幹」，硬朗有朝氣。2003年起馮和陳變得親密，甚至有些場合會令他感到「有啲唔舒服」，例如馮會坐陳的私家車去打網球，又要求「去人少啲地方打」。同年陳婉玉性情大變，變得「好aggressive」，在公務上處處與他針鋒相對。

稱何鴻燊可直接致電特首

謝認同何鴻燊以「一家之主」方式打理生意的說法，營運上多用親人，分配花紅時更是「睇下鍾意邊個就畀邊個」。他亦透露，何鴻燊與各政府高官相熟，必要時可親自聯絡特首和政務司長表達意見。