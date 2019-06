上司：未見馮永業偏袒航空公司 若知與陳婉玉有交易 會調走馮

案件昨在區域法續審。首被告馮永業(55歲)被控一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當罪,次被告陳婉玉(62歲)被控一項向公職人員提供利益罪。

控方證人李淑儀昨稱,公務員應盡忠職守、不可說謊及隱瞞利益衝突。李形容在任時,身體力行指示同事及下屬做事「唔會偏袒任何公司、朋友」,甚至外出公幹時「唔准同事搭飛機有upgrade」。李強調航權是寶貴社會資源,涉重大利益,「每間公司都好着意」,分配決定「以香港整體利益為主,而非航空公司」。她認同馮永業有權分配航權,從未認為他偏袒任何公司,因為每次分配決定均有合理書面解釋。控方問到,若她得知馮在分配航權時正與陳有私人物業交易,會如何處理,李馬上說不能接受,「我會話畀公務員事務局知,要求佢調職」。

指給賭王外甥信「強硬」不似公函

李又稱「馮生寫字作風,我係接受嘅」。她之後閱畢時任港聯航空行政總裁謝天賜2015年大除夕收到由馮修改過措辭的信件,稱尤其指摘對方公司沒把營運計劃知會政府是「無禮」(did not have the courtesy)一句,措辭不似政府公函。她解釋,政府公函用字要準確,「唔會咁強硬」。

辯方呈上另一封並非由馮執筆,同樣是局方寄出、指摘港聯航空沒有善用航權的信件,開首寫有「I am surprised」(驚訝)。辯方問此是否屬「強硬」及不合政府公函語調,李認為比起馮的信件,此信較恰當,「唔係冇見過(surprised一詞),只係少」。

對馮決定沒感不公不正常

辯方又引述李淑儀向廉署錄取的口供謄本,指出她對於馮在案中各個決定均表示沒有「unfair」(不公)、「irregularity」(不尋常)和「abnormal」(不正常)。她說直到昨日在庭上作供,仍維持上述立場。

對於政府收回港聯航空來往深圳的航權,李認為「appropriate」(恰當),稱未有善用就應收回。辯方最後指出,港聯願意租用西九龍直升機場是「硬啃」,因該機場根本「冇人租」;李回應「冇嘢係硬啃嘅」,又稱該機場是以招標形式租出,「政府逼唔到人」。審訊下周一續。

【案件編號:DCCC 761/18】