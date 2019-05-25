破網購詐騙集團 警拘5男女

訛稱折扣賣門票波鞋 騙11萬

被捕3男2女年齡由22至44歲，涉嫌以欺騙手段取得財產被捕，相信他們主要負責收取騙款，當中亦包括在騙案擔當主要角色。警方相信，集團由去年尾開始運作，不排除稍後有更多人被捕。行動中警方檢獲3部電腦、6部智能電話、一批銀行卡及信件。

警方初步調查相信，騙徒在網上交易平台或社交網站扮賣家帖文，訛稱以折扣價出售電子遊戲機、模型、主題公園門票、運動鞋等物品。受害人不虞有詐，透過銀行轉帳或電子錢包付款，惟遲遲未收到貨品，亦無法再與騙徒聯絡。警方稱，逾四成受害人年齡由21至30歲，其中損失金額最高的案件，受害人向騙徒購買4件總值2.3萬元的運動名牌外套。

警方今年首季共接獲578宗網上購物騙案，較去年同期上升20.4%，涉案金額約510萬元。警方呼籲市民網購時應光顧信譽良好網站，盡量以面交方式交易，遇上懷疑應立即終止交易。

騙長者買高科技零件 兩內地漢落網

另外，今年2至5月期間，警方接獲3名老婦報案，懷疑被高科技電子零件黨騙取共7.8萬元。其中一名老婦周一（20日）途經小西灣運動場外時，數名騙徒向其展示節省油耗高科技電子產品，訛稱購入後可以高價轉售，受害人誤信有利可圖，將5萬元交予騙徒，按指示在原地等候，其後懷疑受騙報警。警方昨早於羅湖關口出境大堂拘捕兩名分別48及54歲持雙程證內地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。警方初步調查相信兩人最少與3宗手法類似案件有關。