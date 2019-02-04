濠賭場劫310萬籌碼 兩賊內地被捕 胡椒噴霧襲保安荷官 得手拔足逃

另拘一疑犯女友 起部分籌碼

據了解，案發後在廣東省公安廳協助下，澳門司警與珠海公安昨午採取拘捕行動，在內地拘捕兩名男主犯，另在澳門拘捕其中一男犯的女朋友，3人均為內地人，行動中起回部分籌碼。

事發昨清晨約5時半，兩名戴口罩男子闖入四季酒店娛樂場，用胡椒噴霧向一名大門保安及一名賭枱荷官施襲，再把一張百家樂賭枱珠盤內一堆籌碼放入斜孭袋後拔足狂奔，逃至酒店門外分別乘兩輛的士離開。賭場初步點算共損失31個面值10萬港元籌碼。

高額博彩區一度停業 加圍板

據了解，遇劫的四季酒店百利宮娛樂場二樓高額博彩區，賭枱的最低投注額較高。賭場一樓有最少3個出入口，場內扶手電梯可通往二樓高額博彩區。案發後，司警曾到場圍封一張賭枱調查，涉事的二樓高額博彩區以裝修為由一度停業，一樓則繼續營業，惟保安明顯加強，正門最少3個保安駐守，二樓另加裝多塊大型圍板遮蓋場內情况。

澳門司警陳煥文處長表示，兩名戴口罩賊人由二樓繞過保安檢查站和金屬探測器進入賭場，用胡椒噴霧向門口保安施襲，再衝往有賭客落注的百家樂枱向荷官噴胡椒噴霧，在賭枱珠盤劫去310萬元現金碼，再經一樓逃至酒店車站，分別登上兩輛的士離開，全程約3分鐘。事件為澳門首次有人胡椒噴霧於娛樂場犯案，因澳門禁用胡椒噴霧，相信賊人從外地偷運入境，司警目前尚未確認被盜籌碼有否裝有晶片，正與賭場商討凍結事宜。博彩監察協調局、司警及6間博企代表昨午召開緊急會議，商討娛樂場保安措拖，防止日後發生同類事件。

籌碼料附晶片 警：正商凍結

翻查資料，澳門賭場大面額「現金碼」會裝有晶片，一旦被劫，賭場可即時凍結所有被劫批次籌碼，令劫匪得物無所用，賭場再以顏色不同的後備籌碼應市。澳門博彩企業員工協會表示，百利宮娛樂場籌碼可以在整個威尼斯人渡假酒店所有賭場通用，10萬元籌碼屬大額碼，相信裝有晶片，估計一系列賭場可即時凍結相關籌碼。

業界：鑄碼成本高 風頭過或重用

有熟知澳門賭場運作人士表示，鑄造新籌碼成本高昂，動輒數百萬元，每間賭場只會備有兩三套籌碼，當高風險時期過去，曾被停用批次的籌碼很大機會重用，賊人或可把贓款重新兌換，加上負責替賭場拉客的「疊馬仔」、在場內向賭客放高利貸的「扒仔」和兌換貨幣的兌錢黨，不時以半價至8折低價向遊客兜售籌碼，成為「漂白」贓款的途徑。