私隱處理藥物違規擬列刑事 院舍憂請人難

代表私院的小組委員、香港安老服務協會主席李輝指出，就處理藥物、使用約束及保障私隱的違規行為列作刑事罪行，小組委員有激烈討論。她說，院舍代表及非政府機構均提出憂慮，認為加入罪行會窒礙新人入行，造成經營困難。

提高法定人手方面，小組建議高度照顧院舍每天日間有最少一名護士當值8小時。現時859間高度照顧院舍中，私院佔559間，其中約有300間並沒僱用護士，政府估算業界需最少增聘370個全職護士，以符合修例後的法定要求。李輝認為，目前醫護業人手短缺，醫管局都不夠人，她擔心「如市場上無人手，一切都淪為空談」。

人均面積期限內達要求提早檢討

另外，院舍住客法定最低人均樓面面積為過去爭拗最激烈的議題，經歷兩年討論，小組最後建議，高度照顧院舍住客法定最低人均面積由6.5平方米增至9.5平方米。小組建議設立過渡安排，現有高度照顧院舍須在寬限期首4年內，上調至不少於8平方米，8年內須上調至9.5平方米。

現有中度及低度照顧院舍亦須在8年內達到人均面積8平方米的要求。社會福利署在會上承諾，若在8年寬限期內早已達有關要求，署方會提早檢討，毋須等到8年之限。李輝引述社署指出，將於本月30日向勞工及福利局提交報告，勞福局最快於暑假諮詢公眾。

委員之一、立法會議員張超雄表示，對工作報告感失望，形容報告的建議屬「小修小補」，認為政府無改革的決心。他估計立法需時3至5年，距離真正落實建議內容的階段仍漫長。

張超雄：小修小補 無改革決心

社署表示，工作小組昨詳細討論並通過報告，工作小組秘書處正整理報告，會盡快完成，提交勞福局。勞福局回覆指出，待收到報告後，會詳細研究和考慮，並徵詢法律意見，以及適時就具體的修訂建議諮詢各持份者。確定修訂建議後，該局會草擬法例和展開立法程序；社署亦會同時修訂實務守則，並推行改善措施。