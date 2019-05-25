公務員遞增薪額 工會稱有望封頂

建議定於約1%

公務員事務局昨與4個中央評議會職方及4個主要跨部門公務員工會的代表會面，聽取對今年調整公務員薪酬的建議。與會的公務員總工會主席陳耀光表示，局方席間有提出改善方案，綜合過去多年數據，建議將扣減遞增薪額定在約1%。陳舉例，今年中層薪酬趨勢總指標為6.29%，遞增薪額扣減1.21%，淨指標是5.08%；在建議中的新機制下，最多減1%，淨指標增至5.29%，較原方案加0.21個百分點。陳耀光續指出，改善方案未落實，尚待行會和特首「拍板」，料有望今年內能實施。

陳耀光說，政府近3年踏入退休潮，每年有6000多人退休，新人「每年跳Point（增薪點）」，造成開支影響加薪幅度，扣減機制一直對初級公務員打擊很大，今年低層扣減達2.19%，預期來年將「更上一層樓」，或觸及3%。陳耀光對局方積極回應工會多年訴求表示欣慰，認為方案務實且公道，相信若得以落實，公務員同事會歡迎。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則指出，與局方會面時有提出遞增薪額扣減上限應定在1%，引述局方代表在會上表示會考慮，籲工會耐心等候。梁籌庭相信「局方今次會做嘢」，如政府最終接納該會意見，會表示歡迎。

盼行會通過 今年實行

高級公務員協會主席黃孔樂亦說，在會上有提出封頂要求，引述局方指會向行政會議如實反映工會意見，希望行會通過方案，讓封頂可今年起實施。黃孔樂又認為，封頂只是臨時方案，未來應重新檢視薪酬調整機制。

公務員事務局回覆，理解職方對於扣減遞增薪額開支安排的關注，一直有就不同的處理方法，包括是否可為此安排設「封頂」機制，與各職方代表溝通和交換意見。局方又指出，與本年度薪酬調整有關的任何建議均須經行政會議批准，行政會議會一如以往，在全盤考慮所有相關因素後，作出本年度薪酬調整的決定。