3案申報否？ 早上不答晚上答

湯家驊：應爭取機會解釋

行會成員湯家驊昨午回應本報查詢時表示，他認為鄭若驊作為問責官員，應盡量解釋清楚上任後所處理的仲裁案件有否申報，公眾有知情權，希望鄭盡量爭取機會多作解釋。

翻查資料，過去鄭若驊處理多宗爭議事件時，不止一次被外界批評她是「擠牙膏」回應。例如去年1月，她甫上任律政司長即被揭發其位於大欖的海詩別墅獨立屋有僭建，她同日首次回應時只用了約5分鐘為事件解畫，回答3條問題便離開，其間未有回應大宅有多少僭建物、為何身為工程師也沒有發現僭建等；她在該次見記者時，首次披露潘樂陶是其丈夫，而潘的大宅亦有僭建。約兩周後，鄭在早上接受電台訪問，被問及持有的其他物業有否僭建，她僅稱有請認可人士勘察；同日深夜11時許，她才透過新聞稿承認另有物業有3處僭建。

此外，律政司去年12月決定不就UGL事件檢控前特首梁振英，並以約1000字聲明交代理據，主要稱證據不足，傳媒連日不斷追問未解之謎，包括為何律政司沒有外判尋求法律意見，但律政司及鄭若驊多日都未有再交代，其後特首林鄭月娥開腔，稱「相信律政司長稍後亦很願意回應」。律政司發言人之後披露，鄭若驊當時正放假，鄭最終於公布不檢控決定後約兩周結束休假返港，在機場首度回應，稱若律政司可作決定，就不會外判尋求法律意見。