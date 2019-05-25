子在涉案律師行實習 被指遲披露 阿根廷政府轟鄭全無透明度可言

阿根廷要求取消仲裁資格

翻查資料，鄭若驊曾在一宗涉及法國石油公司道達爾（Total S.A.）及阿根廷政府的仲裁案件中擔任專責委員會成員。案中阿根廷一方曾申請撤銷鄭若驊的仲裁員資格。阿根廷一方在文件中指出，鄭若驊是在2014年5月確認擔任仲裁員，但至同年7月，當涉案雙方都已提交書面陳辭、距開庭尚有約一個月，鄭才披露自己在同年4月曾與代表道達爾的富而德律師事務所（Freshfields）有合作，稱自己曾為該律師行向客戶作口頭建議。

鄭指沒需要披露有關資料

阿根廷政府之後再去信追問，鄭若驊在約一周後承認，其子曾於2011年在富而德律師事務所位於法國巴黎的辦事處實習。阿根廷政府一方在申請撤銷鄭若驊仲裁員資格的申請中，批評她從未在履歷表中提及自己與代表道達爾的律師行有關係，而鄭回應阿根廷一方追問時，又稱自己認為沒有需要披露有關資料，批評種種例子證明鄭完全沒有透明度可言。

湯家驊：行會無規定須申報子女

對於鄭若驊上任一年多，其子才首度曝光，行會成員兼資深大律師湯家驊指出，現行的行會申報制度並無規定須向行會申報與其子女的關係，但相信於官員品格審查中，有詢問其子女的資料。行政會議秘書處回覆本報稱，除非行會成員在子女持有的物業有實際利益或在其子女公司擁實益股份，否則不在利益申報之列。