上任時申報6案 獲特首批准續任仲裁員 鄭若驊：仲裁案接近完成非指接近審完

3案至今未審結 部分去年一月未開庭

律政司長鄭若驊去年1月6日上任後，特首林鄭月娥主動透露批准她繼續處理上任前未完成的6宗仲裁個案。當時特首辦曾解釋，該6宗案件是「接近完成」及「已完成審理」，預計數月內完成有關工作，加上考慮到任命過程緊湊等特殊情况，因此就該6宗案件作特別處理，但基於保密原則，未有公布6宗個案詳情。

根據ICSID資料，鄭若驊上任後仍參與的3宗國際仲裁案件當時非處於「接近完成」階段，甚至未開庭審理，而該3宗案至今亦未審結。翻查資料，涉及的包括捷克電力公司ENERGO-PRO與保加利亞政府、加拿大天然資源公司Gabriel Resources與羅馬尼亞政府，以及英國公司Eiser Infrastructure和旗下太陽能公司與西班牙政府的案件。

至去年4月 3案均辭任

其中，鄭若驊最遲辭任的是在西班牙撤銷裁決（annulment）一案中擔任專責委員會成員，在她上任律政司長後，委員會曾於去年1月19日發出程序命令，並於3月23日就暫緩執行裁決頒下書面判辭，鄭最終至去年4月4日辭任該案的仲裁員職務。另一宗保加利亞案，鄭擔任仲裁庭主席期間，則曾分別於去年1月16日及30日兩度發出程序命令，她至去年2月7日辭任。

曾稱6案「已開庭，做晒結案陳辭」

記者翻查資料，鄭若驊上任後曾於去年1月底接受電台訪問時解釋，6宗仲裁案已「接近完結」，其中兩宗「涉及一些決定要去做」，已經聽過結案陳辭，仲裁庭亦已作出考慮，不過程序上要將決定寫下來；另外4宗則已「開完庭，亦即聽完證據」，更指「不是開了一天庭，而是開了很多天的庭」，雙方已提出結案陳辭，仲裁庭亦已有相關討論，若她當刻辭任會對當事人不公。她同月在立法會再被議員追問時則重申6宗案件「已開庭，做晒結案陳辭」。

稱兩案已申報 一案已辭毋須申報

鄭若驊昨早被傳媒追問下沒正面回應該3宗案是否包括在她去年申報的6宗；至傍晚她才解釋當中有兩宗涵蓋，餘下一宗則因她出任司長前已遞辭任信，故毋須申報；至於是哪兩宗案已申報、哪一宗案毋須申報，她說已不記得案件編號。被問及為何上任時稱6宗案接近完成，部分案件進度卻不符，是否「講大話」，鄭解釋6宗案部分是當時接近有裁決，部分是接近完成一些中期指令，她在上任後獲准處理完相關的指令，並非指案件接近完成。

法律界質疑說法影響政府批准決定

具處理仲裁案件經驗的法政匯思成員、大律師何旳匡認為，如鄭若驊有申報該兩宗案件，並在早前已申報的6宗案件之內，則與她去年所描述的「接近完成」有重大出入，該些案件至今未審結，於她上任時亦未入正審，「都不是這個情况」，質疑她當時的描述會否影響政府決定讓她繼續處理案件，又認為鄭應進一步清楚解釋，釋除公眾疑慮。立法會議員林卓廷則批評鄭回應「態度迴避」，已去信促請特首林鄭月娥要求鄭澄清當中疑點，亦已去信廉署要求徹查有否違法。

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