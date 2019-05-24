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破高仿冒牌波鞋網店 限量版賣貴兩倍

【明報專訊】近月有人於社交平台開店，以比正價高兩倍價錢出售仿真度高的冒牌限量版波鞋。海關前日於速遞中心拘捕一名24歲正寄貨的男子，檢獲156對冒牌鞋，總值約40萬元。

有受害人大手購70對 損失13萬

海關早前接獲約10人舉報，稱有人於網上出售仿真度高的冒牌鞋，經調查後，前日於一間速遞中心截查正寄貨的24歲目標男子，在場檢獲4對冒牌鞋，隨後再在該男子的住所發現小型倉庫，合共檢獲156對來自4個牌子的冒牌鞋，以及兩部手機、一部電腦，相信與案有關，該名男子被捕。其中一名受害人曾大手購入70對冒牌鞋，損失金額達13萬元。

涉Yeezy、Jordan、Off White、Balenciaga

現場所見，檢獲鞋款主要涉及Adidas 「Yeezy」系列，另亦有Nike 「Air Jordan」系列、Nike與潮流牌子「Off White」聯乘的鞋款及Balenciaga的「Triple S」系列等，全部為港人熱炒鞋款。

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳鎮華表示，涉案網店營運約3個月，於社交平台開設多個帳號，並以正貨圖片招徠。買家須透過即時通訊程式聯絡賣家，並先付約1000元訂金。過程中，賣家會以速遞送貨，不會與買家會面，當買家發現貨物有問題時，已無法與賣家聯絡。

吳稱該批鞋仿真度高，一般人難以辨認真假，定價亦比正價高兩倍，由1000至8000元不等，但由於該些鞋款多為限量版，市面上難以購入，故仍能吸引消費者。

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