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職方確認薪趨調查結果

【明報專訊】薪酬趨勢調查委員會昨早與公務員團體開會，委員會主席李鑾輝會後稱，委員一致確認薪酬趨勢調查結果，推算低、中、高級公務員加薪3.13%、5.08%、4.58%，委員會稍後向政府提交報告，作為調薪參考。對於職方稱有曾漏報獎金的大型公司做「逃兵」，未有參與今次調查，李鑾輝回應，私營機構是自願提交資料，委員會亦嚴格把關，檢視資料的合理性。

低中高級加薪3.13%、5.08%、4.58%

今次有108間公司參與薪酬調查，反映共逾14.6萬名僱員在去年4月2日至今年4月1日的薪酬趨勢，結果顯示考慮基本薪金和額外酬金的指標後，低、中、高層的薪酬趨勢總指標分別為5.32%、6.29%和5.79%，扣除遞增薪額佔薪酬開支比例後，低、中、高層的公務員加薪淨指標分別為3.13%、5.08%和4.58%。李鑾輝稱，公務員加薪幅度將由特首及行會最終決定，除考慮薪酬指標，亦會考慮本港經濟狀况、公務員士氣和政府財政狀况等。

華員會質疑有大型公司做「逃兵」

雖然調查報告獲職方確認，但華員會會長利葵燕質疑，去年有大型公司漏報獎金後，今次做「逃兵」未有參與調查，擔心影響薪酬指標；又說參與調查的公司對勞績獎賞的定義與調查方法有出入。第一標準薪級公務員評議會職方代表林榮松則關注遞增薪點不斷增加，影響實際加薪幅度。

李鑾輝回應稱，私營機構是自願參與調查，今次調查收集逾14萬僱員的薪酬數據，足以反映薪酬趨勢，內部亦設審查機制，檢視收集的資料是否合理，「我們守門口很緊」。他又稱，遞增薪點不屬於委員會職權範圍，故不作評論。

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